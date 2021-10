Rouen : une prostituée interpellée pour racolage actif

Ce mercredi 28 janvier, la Brigade Anti-Criminalité patrouille sur le Mont-Riboudet à Rouen lorsqu'elle aperçoit deux jeunes femmes faire des allers/retours et faire des signes aux voitures au niveau du Brico Dépôt. Les policiers les surveillent, lorsqu'ils aperçoivent une Citroën C4 s'arrêter et l'une des jeunes femmes monter à bord.

Le véhicule se stationne sur le parking de l'A150, les policiers les contrôlent alors que les deux individus sont en plein ébat. L'homme, né en 1976 et demeurant à Rouen et la jeune femme, une Roumaine née en 1985 et demeurant dans un hôtel à Rouen, ont été tous deux ramenés à l'hôtel de police de Rouen. L'homme, qui a été entendu par les policiers, a avoué avoir payé 50€ pour avoir une relation avec la prostituée. Cette dernière a été interpellée pour racolage actif et travail dissimulé.