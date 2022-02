Puggy reprend Father and son de Cat Stevens

Le groupe belge Puggy existe depuis 2005 mais n'a été réellement découvert par le grand public qu'à l'automne 2010 avec le hit "When you know". Ce titre est d'ailleurs extrait de leur second album "Something you might like" qui est sorti le 23 août 2010 en France.

Les 3 membres du groupe seront les interprêtes de la bande originale du film Largo Winch 2 qui sortira à la mi-février. Le titre sera une reprise de Cat Stevens "Father and son". Le titre sera plus dynamique et rock que la version originale.

A noter que le groupe Puggy sera de passage en Normandie le 8 avril prochain à Caen, ce sera au Big Bang Café.