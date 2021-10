La page Facebook "Caen C... comme Capitale" a pour objectif d'alimenter le débat sur la place de Caen dans la future Normandie. Et pour gagner en visibilité, les instigateurs de cette page qui compte déjà plus de 1 700 fans espèrent recevoir le soutien des supporters du Stade Malherbe Caen. Un appel du pied auquel pourrait rapidement répondre le Malherbe Normandy Kop qui n'hésite pas à défendre les couleurs de la ville aux quatre coins de la France.