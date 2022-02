Météo : message d'alerte dans le Calvados

Extraits du message d'alerte météorologique officiel de la Préfecture du Calvados.

Message d'alerte météorologique pour le département du Calvados pour la nuit prochaine

Risque de verglas

Vigilance jaune à enjeu



Météo :

Une perturbation arrivera par l'Ouest en première partie de nuit alors que les températures auront commencé à baisser.

Les premières précipitations tomberont sur un sol froid et risqueront, dans un premier temps, de verglacer et donc de rendre les chaussées glissantes. Le Sud et l'Est du département sont les plus exposés.

Le début du phénomène est estimé vers 20 heures dans l'Ouest du département, et vers 22-23 heures dans l'Est. La fin de l'évènement est estimée vers 1 heure.

Progressivement, les températures se radouciront, les sols se réchaufferont et il ne devrait plus y avoir que de la pluie.

La prudence est particulièrement recommandée cette nuit sur les routes du département du Calvados.



Recommandations et consignes de sécurité de la préfecture aux usagers de la route :

- la préfecture du Calvados vous recommande la plus grande vigilance et prudence sur les routes du département,

- la préfecture conseille à l’ensemble des usagers de la route (poids lourds de plus de 7,5 t et véhicules légers) prévoyant de circuler dans le département de différer leur déplacement non urgent et de faire preuve de vigilance,

- pour ceux qui doivent se déplacer, il est impératif de prévoir les équipements adaptés et de penser à se munir le cas échéant de boisson et nourriture de route,

- en cas de chutes de neige, la vitesse doit être réduite et les distance de sécurité respectées,

- il est rappelé que le dépassement des engins de service hivernal en action sur la chaussée est interdit à tout véhicule et que le dépassement et le changement de file est interdit à tout conducteur d’un véhicule de PTAC supérieur à 3,5 tonnes (article

R414-17 du Code de la Route),

- il est important de respecter les restrictions de circulation et les déviations éventuellement mises en place,

– il est conseillé de se tenir régulièrement informé de l’évolution des conditions météorologiques et de circulation et de se mettre à l’écoute des stations d’informations radiophoniques.