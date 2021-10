Ce jeudi 29 janvier: des orages accompagnés d’averse de grêle sont annoncés sur la Basse-Normandie et particulièrement le département de l’Orne.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des averses de neige sont à nouveau programmées sur l’Orne.

Si grêle puis averses et éclaircies se succéderont vendredi et samedi, c’est bel et bien la neige qui tombera tout au long de la journée de dimanche pour saluer l’arrivée du mois de février.