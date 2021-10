Oswiecim (Pologne) (AFP). 70e anniversaire de la libération d'Auschwitz - EN DIRECT

13:29 GMT - Contre la haine - "J'ai de grands espoirs pour la nouvelle génération. Ils sont mieux disposés à oeuvrer pour la paix. Mais il faut continuer de chercher à comprendre: d'où vient cette haine d'un homme pour un de ses semblables", s'est émue Celina Biniaz, 83 ans, qui a échappé à une mort certaine lorsqu'elle fut recrutée pour travailler pour Oskar Schindler, le célèbre industriel allemand dont l'action en faveur de nombreux juifs a été immortalisée dans le film "La Liste de Schindler" de Steven Spielberg. "Nous ne sommes plus que quelques milliers. Nous sommes en train de disparaître. Je suis venu pour mettre en garde les jeunes contre toute répétition des horreurs de la guerre", explique Eugeniusz Dabrowski, déporté à Auschwitz en 1944 à l'âge de 15 ans. 13:20 GMT - Déroulé - Voici quels seront les principaux temps forts de la commémoration: 14H30 GMT: cérémonie principale dans la tente à l'entrée du camp d'Auschwitz II - Birkenau Discours de bienvenue du président polonais Bronis?aw Komorowski Principaux discours, de plusieurs anciens prisonniers Projection du documentaire "Auschwitz" Queslques mots du directeur du Mémorial d'Auschwitz, Piotr M.A. Cywi?ski Prières juives et chrétiennes 17H00 GMT: hommage aux victimes au monument aux victimes. Les participants observeront une minute de silence avant de déposer des fleurs et d'allumer des cierges. 13:15 GMT - Messe - En fin de matinée, certains survivants ont assisté à la messe célébrée par le cardinal archevêque de Cracovie Stanislaw Dziwisz, l'ancien secrétaire du pape Jean Paul II, en présence du nonce apostolique, Mgr Celestino Migliore, et du président polonais Bronislaw Komorowski. Une centaine de survivants chrétiens - dont des orthodoxes du Bélarus - ont assisté à la liturgie dans la petite chapelle du Centre de dialogue et de prière d'Oswiecim, rapporte la journaliste de l'AFP Maja Czarnecka. "A Auschwitz les prisonniers disaient que Dieu n'existe pas, qu'il n'est pas possible qu'il existe. Aucun d'entre nous n'a pu imaginer qu'un jour on serait là, assistant à une messe avec le président polonais ici à Auschwitz, pour prier pour toutes les victimes", déclare Michal Habas, prisonnier matricule 66701. "Je suis là pour prier, la foi nous a permis de tenir", souligne aussi Irena Jaszczuk, 88 ans, déportée de Varsovie à 16 ans après l'Insurrection de Varsovie en août-septembre 1944. 13:10 GMT - Hollande rassurant - "Conjurer la barbarie et inventer l'avenir", a déclaré François Hollande en annonçant un plan global de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, lors d'une cérémonie dans la matinée au Mémorial de la Shoah à Paris. 12:54 GMT - Froid glacial - Survivants et invités commencent à affluer dans l'immense tente blanche où va se dérouler la cérémonie principale, décrit Michel Viatteau, journaliste de l'AFP. Elle se dresse au dessus des rails par lesquels passaient les trains transportant les juifs vers les fours crématoires de Birkenau. Des deux côtés de la voie ferrée, un millier de sièges sont installés. Un éclairage bleuté contraste avec la couleur des briques du bâtiment auquel est adossée la tente, et avec la neige visible à travers le "portail de la mort". Un rideau devrait bientôt boucher l'ouverture afin de réchauffer la tente. A l'extérieur, la température ressentie est de moins quatre degrés. 11:58 GMT - Le monde commémore aujourd'hui les 70 ans de la libération d?Auschwitz-Birkenau. Le 27 janvier 1945, ce camp d'extermination, situé dans le sud de la Pologne, était libéré par l?Armée rouge. Entre 1940 et 1945 1,1 million de personnes y ont été assassinées: un million de juifs de différents pays européens, mais aussi des Tsiganes, des résistants polonais et russes. Le plus grand et le plus meurtrier de tous les camps du régime hitlérien est le seul à avoir été préservé tel qu?il a été abandonné par les nazis en fuite. Il est devenu le symbole de la Shoah. Trois cent survivants de l?Holocauste et chefs d?Etat s?y retrouvent à partir de 14h30 GMT pour redire: "Plus jamais ça". Les premières cérémonies ont débuté ce matin, sous un ciel gris au Mur de la Mort, dans l?immense camp couvert de neige fraîche, où d?anciens prisonniers se sont recueillis et ont déposé des fleurs et des cierges. Dès hier, lors de multiples rencontres, des survivants, souvent nonagénaires, ont appelé le monde à tout faire pour que l?horreur de ce génocide ne se reproduise plus.

