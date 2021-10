Kiev (AFP). Ukraine: 9 soldats tués et 29 blessés en 24 heures dans l'est du pays

Neuf soldats ont été tués et 29 autres blessés au cours des dernières 24 heures dans les combats dans l'est rebelle prorusse de l'Ukraine, a annoncé mardi un porte-parole militaire. Les séparatistes ont tiré à 120 reprises sur les positions ukrainiennes situées dans une trentaine de localités, a précisé le porte-parole, Vladislav Selezniov. Le plus grand nombre d'attaques a été enregistré près de la ville stratégique de Debaltseve, un important noeud ferroviaire situé à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Donetsk, a ajouté M. Selezniov. Il a aussi accusé les rebelles d'avoir tiré sur six localités où il n'y avait pas de militaires ukrainiens. Le conflit armé dans l'est de l'Ukraine a fait plus de 5.000 morts depuis son début en avril, selon l'Onu. Lundi, sept soldats ukrainiens avaient été tués et 24 blessés en l'espace de 24 heures.

