Hands all over le nouveau clip des Maroon 5

Les Maroon 5 ont sorti leur dernier album studio "Hands all over" le 20 septembre dernier. Un opus qui a recueilli de bonnes critiques auprès des critiques mais aussi des fans du groupe. On y retrouve des chansons dans la veine du style Maroon 5 comme "Misery" mais aussi des chansons un peu plus rock comme "Hands all over" que le groupe vous présente comme deuxième extrait de l'album.

Cet album a donc été bien accueilli par les fans, les critiques mais pas tellement par le grand public puisqu'il a atteint lors de sa sortie la 16ème position du Top Albums mais n'est pas monté plus haut. Le but avoué de l'extrait "Hands all over" étant de redonner un coup de projecteur sur le 3ème album studio du groupe.

A noter que les Maroon 5 seront à Paris lors d'un concert unique le 2 mars 2011. Ce sera au Casino de Paris.