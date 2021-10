Mesures contre l'insécurité routière : "un vrai progrès" pour une association rouennaise

Le ministre a annoncé vouloir interdire le stationnement des véhicules cinq mètres avant les passages piétons pour améliorer la visibilité entre piétons et conducteurs. "C'est une mesures que nous préconisons", assure Rue de l'Avenir et son secrétaire général Jean-Paul Camberlin.

Autre mesure annoncée, la permission donnée aux maires d'abaisser la vitesse sur une majeure partie de l'agglomération ou sur sa totalité. "C'est la notion de ville 30 que nous avons portée", continue Jean-Paul Camberlin. Aujourd'hui, seules quelques rues des centre-villes sont concernées par ces limitations.

Troisième annonce, des sanctions plus dures contre les automobilistes qui stationnent sur les trottoirs, passages piétons et pistes cyclables et qui obligent ainsi les piétons à contourner ces derniers. "Nous demandons que ces stationnements ne soient plus qualifiés de gênants mais de dangereux."

Rue de l'Avenir voit dans ces dispositifs "un vrai progrès pour une ville plus sûre et agréable à vivre".