Idée cadeau Noël: "Onze siècles de Normandie et de normands" de Roger Jouet

En 2011, La Normandie fêtera ses 1100 ans.

En 911, une bande de pirates vikings conclut avec le roi de France un accord de paix, et reçoit un vaste territoire autour de la Basse-Seine. La Normandie est née, appelée à une brillante histoire, vieille aujourd’hui de onze siècles (911-2011).

N’était-il pas opportun, autour de ce onzième centenaire, de rappeler aux Normands qu’ils ont fait jadis de grandes choses, et que, à la lumière de ce passé, ils doivent pouvoir affronter l’avenir avec optimisme ? Ce livre voudrait contribuer à illustrer pour eux ce que furent ces onze siècles normands. Pas seulement au travers des dates, des ducs et des guerres, mais aussi par l’évocation des inventeurs, des savants, des écrivains et artistes, des arbres et des plantes, des originaux et marginaux, des saints, des infortunés au destin tragique… bref, de tous ceux qui ont fait la Normandie, dans tous les domaines.

Et, pour mieux symboliser ces onze siècles, on a retenu pour chaque thème onze entrées, au prix de choix forcément arbitraires.



Le livre est sorti en septembre 2010 aux éditions OREP. Ilest disponible dans toutes les librairies et sur internet.

La partie 2 de cette histoire sortira au mois de mars 2011.

Ecoutez Roger Jouet nous parler de son livre: