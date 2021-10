Sortir dans l'Orne : mardi 27 janvier

Vendredi soir, assistez au concert de la chanteuse Marianne Faithfull à la Luciole à Alençon. Elle interprétera les titres de son dernier album «Give My Love To London». C'est vendredi à 21h. L'entrée est à 35€ sur place, c'est 30€ si vous êtes abonnés. Retrouvez toute la programmation de la Luciole sur www.laluciole.org



Tout ce week-end à Bagnoles-de-l'Orne, il y a du tennis. Au programme la phase de district championnat individuel jeunes. Rendez-vous samedi et dimanche au complexe tennistique Maxime Merlin.



Tout ce week-end également, c'est la 27ème édition du salon de l'habitat à la Ferté Macé. Des minis-conférences seront proposées pendant ces deux jours et de nombreux lots à gagner dont un bon d'achat de 1000€. Rendez-vous samedi et dimanche à la salle Guy Rossolini. L'entrée est à 2€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.