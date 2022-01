Tendance Malherbe - Caen apprend à "déjouer"

Chez eux les Caennais ont cependant montré de bonnes pistes à retenir pour l'avenir. La première d'entre elles, est certainement d'avoir "déjoué", en laissant le contrôle du jeu à des Bretons pourtant venus faire un résultat. Explications avec le coach malherbiste Franck Dumas : "bien sûr qu'on a déjoué puisque Rennes nous est supérieur dans bien des domaines". "Il fallait donc faire autrement", ajoute-t-il.

Et autrement, c'était forcément en passant par des duels gagnés la rage au ventre, le courage et l'abnégation comme armes principales. Les jeunes et inexpérimentés Thibaut Moulin ou Romain Inez, titularisés hier soir, ont prouvé que pour gagner des points en Ligue 1, ces valeurs pouvaient suffir sur un match.

En réussissant à déjouer contre Rennes, Malherbe a certainement appris une bonne leçon dont il faudra se souvenir à nouveau en 2011.