Paris (AFP). La Bourse de Paris accélère et prend plus de 2% après la BCE jeudi

La Bourse de Paris accélérait vendredi à la mi-journée, prenant plus de 2% après l'annonce la veille d'un vaste plan de rachats d'actifs par la Banque centrale européenne. A 12H47 (11H47 GMT), l'indice CAC 40 prenait 92,94 points à 4.645,74 points. La veille, il avait déjà gagné 1,52%. Galvanisée par les annonces de la BCE, la cote parisienne, qui a ouvert en hausse, a accéléré sa progression dans la matinée, franchissant à la hausse le seuil symbolique des 4.600 points pour rejoindre ses niveaux de juin 2008. "Finalement, l?artillerie lourde a été sortie hier par la BCE", estiment les gérants de Barclays Bourse. Déterminée à contrer le risque de déflation et à stimuler l'économie de la zone euro, la BCE a annoncé des rachats massifs de dette qui s'élèveront à au moins 1.140 milliards d'euros. Les valeurs bancaires continuaient à profiter de ces annonces, à l'image de BNP Paribas (+3,00% à 50,88 euros), Société Générale (+1,75% à 38,74 euros) et Crédit Agricole (+0,66% à 11,51 euros).

