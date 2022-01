Caen-Rennes (1-0) : Malherbe renoue avec la victoire pour Noël

Pour réecouter la rencontre cliquez sur ce lien

Pour ce dernier match de l'année, Franck Dumas avait décidé de changer pas mal de choses dans l'organisation de son système de jeu. La titularisation de Thibault Moulin au milieu de terrain faisait partie des surprises du soir. Le coach malherbiste avait aussi décidé de faire remonter Nicolas Seube au dessus de la défense, pour le remplacer par Grégory Leca derrière.

Et il ne fallait pas arriver en retard ce soir au stade Michel d'Ornano, car les Caennais se sont pour une fois montré des plus réalistes. Sur une passe en retrait mal assurée de Yann M'Vila, Romain Hamouma interceptait la balle et s'en allait trompé Johann Carasso bien malheureux de concéder un but au bout de 9 minutes de jeu pour son premier match en Ligue 1.

Bien décidés à camper sur leurs positions, les Bas-Normands laissaient volontiers le contrôle du jeu à l'adversaire. Bien leur en prenait, eux qui profitaient d'un excellent contre peu avant la demi-heure de jeu pour mettre de nouveau la pression sur la cage bretonne. Mais la reprise de Youssef El Arabi était bien stoppée par Johann Carasso.

Au retour des vestiaires, Rennes semblait de nouveau prendre le contrôle des opérations. Mais c'est pourtant Caen qui se procurait la première occasion. Suite à un bon débordement de Nicolas Seube côté gauche, Alexandre Raineau héritait d'un bon ballon à l'entrée de la surface. Il décidait alors d'enrouler sa frappe que le portier breton détournait de justesse en corner (51').

Par la suite, Rennes reprenait à nouveau le monopole du jeu, mais toujours en rencontrant de grandes difficultés à se procurer des occasions franches. Certains coups de pied arrêtés ont cependant fait passer quelques sueurs froides aux 14 500 spectateurs venus assister à la rencontre, comme sur cette tête de Kader Mangane (63').

En fin de rencontre, Malherbe se procurait de nouveau plusieurs occasions mais sans jamais vraiment pouvoir doubler la mise, Kandia Traoré trouvant à chaque fois du répondant chez les Bretons (82' et 83'). A cinq minutes de la fin, c'est même Rennes qui aurait pu jouer un mauvais coup aux Bas-Normands si Alexis Thébaux n'était pas magnifiquement sorti de sa cage devant Jires Kembo Ekoko.

Avec ce succès, Malherbe renoue avec la victoire et s'offre un beau cadeau à l'approche des fêtes. Il s'offre surtout un bon bol d'air pour attaquer 2011 avec un programme bien compliqué.



CAEN - RENNES : 1-0 (1-0)

19e journée de Ligue 1 - Mercredi 22 décembre 2010

But : Hamouma (9e) pour Caen

Caen : Thébaux, Inez, Heurtaux, Leca, Raineau - Yatabaré, Moulin (Nivet, 87'), Seube, El Arabi - Mollo (Traoré, 78')

Rennes : Carrasso - Kana Biyik, Catherine, Danze, Mangane - M'Vila, Dalmat, Doumbia (Brahimi, 52'), Tettey (Leroy, 52') - Camara (Kembo Ekoko, 75'), Montaño