Météo, brouillards givrants et verglas localisé dans la Manche

Les gelées se généralisent assez vite. En cours de nuit, l'ambiance devient souvent brumeuse, et des bancs de brouillard givrant se forment par endroits, notamment vers la baie du Mont-Saint-Michel et le long de la Sée ou de la Sélune.

Risque de chaussées glissantes

Sur le Cotentin, ce sont plutôt les nuages bas qui prédominent, accrochant parfois les collines. Attention au regel sur les chaussées encore humides, et au dépôt de givre sous les brouillards ou nuages bas.

Les températures minimales s'abaissent entre -1 et -3 degrés dans les terres, et parfois sur la côte Ouest, voire localement -4 à -5 dans le Sud-Manche, entre -1 et +3 degrés sur le littoral du Cotentin.