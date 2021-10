Plus de peur que de mal heureusement hier, samedi 6 mars, sur la deux fois deux voie d'Avranches. En début de soirée, un automobiliste a été percuté par un véhicule, à deux reprises, et ce second conducteur n'a pas jugé bon de s'arrêter ! En fuite, il a été interpellé par les policiers de Granville. Il sera prochainement jugé pour délit de fuite, conduite sous état alcoolique et défaut de maîtrise.