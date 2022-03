Une jeune Rouennaise en partance pour la Syrie interpellée en Belgique

Mercredi dernier, l'hôtel de police de Rouen est informé de la disparition d'une jeune femme âgée de 15 ans et résidant dans les Hauts-de-Rouen. Un avis de diffusion est émis en Europe. Trois jours plus tard, la jeune femme est retrouvée par la police belge à Forest Vorst, à une quinzaine de kilomètres au sud de Bruxelles. Elle pourrait avoir voulu rejoindre la Syrie, théâtre de guerre où l'Etat Islamique est très présent.

Le père de l'adolescente est averti et part rechercher sa fille en Belgique. Cette dernière est entendue librement par la Brigade de Protection de la Famille à son retour à Rouen. Elle est depuis retournée à sa famille.

Dans ces affaires, les enquêteurs cherchent à comprendre le raisonnement qui conduit des jeunes (plus de 1 000 en France) à partir pour la Syrie. Quand et comment sont-ils contactés ? Comment partent-ils et par où passent-ils ? C'est à ces questions que la France est aujourd'hui confrontée.