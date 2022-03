Lyon (AFP). Neige et verglas: trois départements placés en vigilance orange

Les départements de l'Ardèche, la Mayenne et l'Orne ont été placés en vigilance orange neige-verglas dans la soirée de dimanche, a indiqué Météo France dans son dernier bulletin . Cet épisode neigeux devrait engendrer des "difficultés de circulation et perturber certaines activités économiques" et devrait prendre fin au plus tôt mardi vers 10H00. Les premières précipitations toucheront les Cévennes dès la soirée de dimanche et deviendront plus intenses dans la deuxième partie de la nuit de dimanche à lundi sur l'ensemble de l'Ardèche. Selon les prévisionnistes de Météo France, la neige doit descendre en fin de nuit jusqu'à 500 m d'altitude sur une grande partie nord du département de l'Ardèche, "voire très localement 300 m dans les vallées les plus froides". Des cumuls de l'ordre de 10 à 20 cm de neige "lourde et collante" au-dessus de 800 m d'altitude et jusqu'à 20 à 40 cm de neige sur les points les plus hauts au-dessus de 1000 à 1200 m, sont attendus. Les départements limitrophes de la Haute-Loire et de la Loire, sur les crêtes du Vivarais et sur le Massif du Pilat, pourraient également observer des chutes de neige à moyenne altitude. Dans la Mayenne et l'Orne les températures actuelles étaient très légèrement positives (entre 0 et +1°c) en début de soirée, donnant généralement une neige mouillée, cependant localement la couche de neige au sol pouvait déjà atteindre 5 cm. Dans ces deux départements Météo France prévoit une lente atténuation des précipitations neigeuses en milieu de nuit (1 à 3cm encore possible d'ici minuit, flocons épars ensuite). "En deuxième partie de nuit, le ciel deviendra plus variable induisant une baisse des températures qui deviendront alors négatives en fin de nuit ; le risque de formation de plaque de gel est donc important sur l'ensemble de ces deux départements pendant quelques heures."

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire