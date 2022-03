Neige et verglas, l'Orne et la Mayenne en alerte Orange

La neige tombe sur plusieurs secteurs du département de l'Orne depuis le début d'après-midi. Le neige tient et va continuer de tomber durant toute la nuit avec des épaisseurs qui deviennent significatives.

Soyez très prudents sur les routes.

Qualification du phénomène :

Episode hivernal non exceptionnel mais pouvant significativement perturber la circulation.



Faits nouveaux :

Persistance (non prévue) des chutes de neige sur et autour de l'Orne finissant par donner des cumuls localement significatifs.



Situation actuelle :

Neige en cours sur Mayenne et Orne, débordant très localement sur les départements voisins.

Températures actuellement très légèrement positives (entre 0 et +1°c) donnant généralement une neige mouillée, cependant localement la couche de neige au sol peut déjà atteindre 5 cm.



Evolution prévue :

Lente atténuation des précipitations neigeuses en milieu de nuit (1 à 3cm encore possible d'ici minuit, flocons épars ensuite). En deuxième partie de nuit, le ciel deviendra plus variable en régime de nord induisant une baisse des températures qui deviendront alors négatives en fin de nuit ; le risque de formation de plaque de gel est donc important sur l'ensemble de ces deux départements pendant quelques heures.