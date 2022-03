Bruxelles (AFP). Belgique: plusieurs morts lors d'une opération antiterroriste

Une opération antiterroriste menée par la police a fait plusieurs victimes jeudi en Belgique, ont annoncé les médias belges qui font état d'au moins deux morts. "Une opération est en cours" à Verviers, dans l'est de la Belgique, ont indiqué à l'AFP plusieurs sources proches du gouvernement. "On est dans le registre des jihadistes", a précisé l'une d'elles. L'opération a été menée dans une ancienne boulangerie par la police antiterroriste. Selon le quotidien De Standaard, un groupe jihadiste s'apprêtait à mener une attaque. Trois jeunes partis combattre en Syrie, et revenus il y a une semaine, avaient été mis sur écoute par la police, qui s'est décidée à agir très rapidement, les écoutes indiquant qu'ils étaient prêts à commettre des actes terroristes, selon la chaîne privée RTL-TVI. Des opérations seraient aussi en cours à Bruxelles. Françoise Schepmans, la bourgmestre (maire) de Molenbeek-Saint-Jean, a indiqué que des perquisitions avaient lieu dans sa commune, qui fait partie de l?agglomération bruxelloise et compte une forte population d'origine immigrée. A Verviers, plusieurs tirs et détonations on été entendus dans le centre-ville vers 18H00 (17H00 GMT), dans le quartier de la gare, selon des témoins. Le quartier a été bouclé et des ambulances étaient sur place. Les riverains n'ont pas été évacués mais ont été invités à se calfeutrer dans leur habitation. RTL-TVI fait état de trois morts et la chaîne publique RTBF de deux morts. Le chiffre n'avait pas été confirmé de source officielle dans l'immédiat. Selon la RTBF, aucun policier n'a été blessé, et la police a procédé à plusieurs interpellations. Le parquet fédéral belge a annoncé la tenue d'une conférence de presse à Bruxelles à 19H00 GMT "sur l'opération liée au terrorisme à Verviers". Selon RTL-TVI, un homme aurait armé aurait aussi proféré des menaces et crié "Allah akbar" dans le métro bruxellois et la police serait à sa recherche. Selon la commune de Verviers, la situation était sous contrôle en début de soirée. Le quotidien De Tijd affirme qu'il s'agit d'une vaste opération anti-terroriste contre des combattants revenus de Syrie, qui va se prolonger dans divers lieux du pays. - "Explosion suivie de tirs" - "J'ai vu une voiture de police passer devant moi tous feux ouverts et entendu trois grosses détonations puis des pétards", a déclaré un témoin. "Un homme habillé tout en bleu foncé avec cagoule nous a poussés dans le dos. On s'est mis à courir, on a entendu une grosse explosion et des coups de feu en rafales suivis par d'autres explosions", a raconté une femme sur RTL-TVI. "J'ai entendu comme une explosion, suivie de plusieurs tirs", a confié une autre habitante à la RTBF. Un autre riverain a fait état de tirs "pendant 10 minutes". Verviers est considéré, avec certaines banlieues de Bruxelles, comme un des foyers de radicalisation islamiste en Belgique. Selon les sources, entre six et 10 jeunes de la ville seraient parties se battre en Syrie ces derniers mois. Par ailleurs, des menaces avaient été proférées par des jihadistes belges ces dernières heures sur Internet. Parallèlement, la justice belge cherche à déterminer s'il existe des liens entre Amedy Coulibaly, l'un des trois auteurs des attaques de Paris, et un trafiquant d'armes présumé domicilié en Belgique, a indiqué jeudi le parquet fédéral belge. "La question des armes est sous enquête", a déclaré à l'AFP Eric Van der Sijpt, porte-parole du parquet fédéral, au lendemain de l'inculpation pour "trafic d'armes" d'un homme domicilié à Charleroi, Neetin Karasular.

