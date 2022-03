Musiques actuelles en Haute-Normandie : les trois vainqueurs de Booster désignés

Il ya tout d'abord Aloha Orchestra, un groupe de cinq jeunes hommes aux influences pop et à l'eclectisme musical : le piano, la basse, la batterie ou encore le ukulélé sont à l'oeuvre dans leurs compositions. Finaliste régional des Inouïs du Printemps de Bourges 2015, ils sortent leur premier EP fin mars 2015.

Vient ensuite Tallisker, Eléonore de son vrai nom, une jeune Rouennaise qui mélange électro, folk et trip-hop à merveille. Parrainée par le 106 pour un premier concert en 2013, elle ne cesse de gravir les échelons depuis. Son premier EP 5 titres, Implosion, est sorti récemment et a reçu les éloges des critiques musicaux.

Enfin, place à Nord, nom de scène de Xavier Feugrais, auteur, compositeur et interprète rouennais (plus précisément de Déville-lès-Rouen). Pur descendant de la chanson française, il prépare un mini album ainsi que deux clips.

"Un coup de pouce"

Grâce à leur reconnaissance via le dispositif Booster (dispositif financé par la Région Haute-Normandie et porté par le Réseau des Musiques Actuelles de Haute-Normandie), ces groupes peuvent toucher jusqu'à 10 000 € d'aide, à dépenser sur trois ans. Booster ouvre la voie à des conseils artistiques, administratifs et techniques, à un suivi régulier, à des formations adaptées à leur projet ou encore à des rencontres avec des producteurs, éditeurs et autres acteurs de la chaîne musicale.

Pour la Région, Booster est un moyen de mettre en avant et de développer la scène régionale pour donner une véritable identité musicale à la Haute-Normandie. "Booster est le coup de pouce qui leur manque pour franchir cette étape importante et voir leur talent reconnu", se réjouit Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Région Haute-Normandie et lui-même féru de musique.