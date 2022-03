Le maire Guillaume Coutey après les attentats : "Opposer la raison à la barbarie"

Y'aura t-il un avant et un après les attentats à Charlie Hebdo ?

Il n'y a pas de précédent, du moins dans notre histoire récente, d’événement qui suscite une telle émotion, une telle mobilisation, spontanée, franche et fraternelle en France, en Europe et dans le monde. Ce qui est différent et marque une forme de rupture, c'est la conscience à la fois de notre exposition directe au terrorisme et aux dangers de l'obscurantisme qui bien qu'il trouve son inspiration ailleurs a trouvé des adeptes au sein de notre communauté nationale, mais aussi de notre détermination à ne pas tomber dans le piège de la peur qu'ils nous tendent et nous rassembler autour de nos valeurs républicaines.

Donc, à la question peut-il y avoir un avant et un après ces événements dramatiques, je considère qu'il doit y avoir un avant et un après.

Quel est le rôle du politique dans la période qui s'ouvre ?

Indéniablement, ne pas surfer sur cette émotion à des fins électoralistes, mais agir avec force et lucidité, en ne négligeant aucun aspect, sur les causes réelles et non fantasmées de cette crise qui est nationale et mondiale. Pour cela, il ne faut pas de précipitation dans les décisions qui pourront, devront être prises. De plus, ne considérer seulement que la réponse sécuritaire serait une bien grave erreur quand bien même il faut apporter toutes les protections nécessaires. Fermeté et vigilance sont nécessaires, ainsi que le soutien à nos forces de police et de gendarmerie. La régulation d'Internet doit aussi être renforcée, on ne peut pas laisser faire l'apologie du terrorisme.

Opposer le crayon à la kalach', c'est à dire la raison critique à la barbarie, c'était le message de ceux qui ont manifesté. C'est donc aussi un beau dessein pour notre démocratie qui a montré toute sa vitalité et pour ses représentants. De ce point de vue, le Président Hollande a été à la hauteur de notre grande et belle nation. Mais l'enjeu va au delà des seuls politiques, c'est collectivement, tous les citoyens, à l'image de ces derniers jours, que nous devons nous mobiliser. Ce sera le plus difficile, savoir poursuivre cet élan pour renforcer voir reconstruire notre destinée commune.

La marche républicaine va t-elle apaiser les tensions intercommunautaires ou les attentats vont-ils contribuer à les accentuer ?

Refuser massivement les amalgames n'évitera pas des réactions irrationnelles, des actes stupides et inconséquents de quelques-uns. L'Ecole de la République doit à mes yeux avoir un rôle premier demain, pour reconsolider le socle de notre Nation. Il faut croire en la démocratie, l'expression libre des opinions, la confrontation pacifique et le dialogue et refuser qu'une minorité impose aux autres une manière d'être unique.

Les fossés culturels qui se sont creusés ne rendent pas la tâche aisée. Notre société s'est terriblement fragmentée. Le fondement du vivre ensemble doit être réaffirmé, à travers le respect de la différence, la tolérance et l'idée que la diversité c'est la vie. Il faudra que chacun, aille vers l'autre, se mette à la place de l'autre plus qu'avant, sans calcul. Il faut cultiver l'empathie.

C'est cela que les plus de 4 millions de français et ceux encore plus nombreux qui les ont applaudis devant leur télévision ont dit ce week-end. Oui nous sommes Charlie, nous sommes policiers, juifs, musulmans, athées, techniciens de maintenance, ... nous sommes la France, diverse et libre, tolérante et rassemblée.