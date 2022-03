Electro Deluxe : du style et du groove

Après plus de 10 ans de tournée en France mais aussi en Chine, en Inde au Canada et au Mexique, ce groupe s’est également illustré dans de prestigieux festivals tels que le Montréal Jazz festival, Jazz à Vienne et le Jazzablanca.

Le cinquième album Home, publié en 2013 et revisité pour une édition deluxe en 2014, témoigne d’un désir de croiser les influences : electro, jazz, soul, funk et rap. Mené par un chanteur charismatique, l’américain James Copley, voix de crooner, costard ceintré et imbattable punch, le groupe mêle effets vintages et modernité.

Pratique. Mardi 13 janvier à 20 h. Théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly. Tarifs 11 à 19 €. Tél. 02 35 68 48 91