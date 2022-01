Assises du Calvados : trois jeunes condamnés

Quatre jours plus tard, il est retrouvé mort à son domicile. La cause ? Un volumineux hématome intracrânien. Jeudi 9 et vendredi 10 décembre, les Assises du Calvados jugeait trois jeunes hommes pour coups mortels en réunion : Wesley C., Alexandre S. et Steven L. Tous ont participé à la bagarre mais aucun n'a de souvenirs précis, tant ils avaient bu. Certains ont reconnu un coup de pied sans pourvoir se rappeler si la tête de la victime avait heurté violemment le trottoir ou non.



Requalification des faits ?

Les trois avocats de la défense eux ont demandé une requalification des faits en violences volontaires, prétextant qu'entre la bagarre et le décès, la victime avait pu tomber chez elle. Pas de quoi convaincre la justice. Tous ont été déclarés coupables selon la qualification criminelle. Wesley C. et Alexandre S. ont été condamnés à un an de prison ferme et quatre ans de prison avec sursis. Steven L. a écopé d'un an de prison et deux ans de prison avec sursis. Seul Wesley C. devra aussi respecter une obligation de soins.



