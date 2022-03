Charlie Hebdo : un Calvadosien sur onze dans la rue

Près de 62 000 Calvadosiens sur 687 000 habitants, soit 9% de la population, étaient dans la rue dimanche 11 janvier pour rejoindre les différents rassemblements organisés au nom de la Liberté, et pour rendre hommage aux victimes des actes terroristes commis entre les 7 et 9 janvier. Voir les photos du rassemblement à Caen. C'est plus que la moyenne nationale, puisque dans l'Hexagone, 6,7 millions de Français étaient dans la rue sur une population totale de 66 millions d'habitants (5,6%).

Principaux rassemblements dans le Calvados :

> 33 000 à Caen

> 8 000 à Bayeux

> 4 000 à Vire> 3 200 à Lisieux

> 3 000 à Deauville

> 3 000 à Falaise

> 2 000 à Courseulles

> 1 500 à Ouistreham

> 1 000 à Cabourg

> 900 à Luc-sur-Mer

> 900 à Houlgate

> 500 à Livarot

> 400 à Langrune

> 300 à Thury-Harcourt