Paris (AFP). Charlie Hebdo: les deux suspects, armés, vus dans l'Aisne

Les deux suspects de l'attentat de Charlie Hebdo ont été vus jeudi matin dans l'Aisne, alors qu'ils étaient à bord d'une Clio grise et porteurs d'armes de guerre, a-t-on appris de sources proches du dossier. Le gérant d'une station-essence à proximité de Villers-Cotterêts (Aisne) a "formellement reconnu les deux hommes soupçonnés d'avoir participé à l'attentat de Charlie Hebdo", a expliqué une de ces sources. "Les deux hommes sont cagoulés, avec kalachnikov et lance-roquettes apparentes", a confirmé une autre source. "Les plaques d'immatriculation ne correspondent pas au véhicule", a expliqué cette source. Un important dispositif policier était en cours de déploiement, pour assurer leur interception éventuelle. "Les brigades d'intervention, stationnées porte de la Villette (à Paris), ont reçu l'ordre de s'équiper de fusils d'assaut et d'équipements de protection", a ajouté une source policière.

