Paris (AFP). Attentat contre Charlie Hebdo: des dizaines de milliers de manifestants dans les villes de France

Des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés mercredi soir à Paris et dans plusieurs villes de France pour marquer leur solidarité avec l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, frappé par une attaque qui a fait 12 morts et 11 blessés, selon la police. Plus de 10.000 personnes sont descendues notamment dans les rues de Lyon (centre-est) et autant à Toulouse (sud-ouest), selon les estimations des forces de l'ordre. A Paris, plus de 5.000 personnes se sont rassemblées au coeur de la capitale, près du siège de Charlie Hebdo, journal symbole de la liberté d'expression, déjà menacé pour des caricatures de Mahomet. Environ 5.000 personnes, selon la police, dont l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, ont rendu hommage à Nantes aux victimes de l'attentat, à l'appel du club de la presse de Nantes Atlantique.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire