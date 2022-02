Après la mort de quatre piliers du journal Charlie Hebdo et de huit autres personnes ce mercredi matin suite à un attentat, le dessinateur Thomas Cœurty nous a réservé sa réaction. "Ils étaient des références, ç'aurait été un rêve de travailler avec eux. C'est la liberté d'expression qui a été assassiné. Après un événement comme ça, j'ai envie de foncer dedans. On a plus rien à perdre. On ne peut pas rester sans rien faire", nous a expliqué le jeune dessinateur de presse.

Attentat à Charlie Hebdo : "On n'a plus rien à perdre", pour le dessinateur Thomas Coeurty