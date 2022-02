Attentat à Charlie Hebdo : les élus locaux réagissent

Christophe Bouillon, député de Seine-Maritime

"Je suis sous le choc. Nous devons plus que jamais défendre la liberté de la presse et appeler à l'unité nationale. C'est une attaque contre Charlie Hebdo, c'est une attaque contre la France des Lumières. Nous devons défendre la République attaquée dans ses fondamentaux. Les Français au sens large doivent réagir à cette attaque révoltante et écoeurante."

Valérie Fourneyron, ancienne ministre et conseillère municipale de Rouen

A l'instant où elle a appris l'attaque, s'est dite "révoltée", insistant sur le devoir de défendre "la liberté de la presse". Sur Twitter, l'élue a également réagi : "La sidération laisse place à un chagrin immense. Faisons bloc contre tous ceux qui voudraient faire taire la liberté d'expression." Elle ajoute : "Sentiment d'horreur absolue face à l'acte barbare à Charlie Hebdo. Attaque insoutenable contre la démocratie. Solidarité avec les familles des victimes."

Didier Marie, sénateur de Seine-Maritime

"Je dénonce l'horreur d'un acte d'une exceptionnelle barbarie contre des femmes et des hommes épris de liberté et les symboles qu'ils incarnent : la liberté de conscience et la liberté de la presse. Il faut face à cet acte faire bloc, défendre nos valeurs, celles de la République. C'est un moment extrêmement difficile pour notre pays. Tous les Républicains, l'ensemble des Français doivent se rassembler et nous devons tous répondre aux initiatives qui seront prises pour marquer notre compassion et notre solidarité avec les victimes et leurs familles, et notre attachement à la liberté, l'égalité et à la fraternité, valeurs qui font la France."

Jean-François Bures, conseiller municipal de Rouen

"Nous sommes sous le choc d'une telle barbarie, absolument intolérable. C'est vraiment bafouer la liberté d'expression et les fondements de la République. Je suis atterré de ce que l'on est en train d'apprendre. Il faut appeler à l'unité nationale, tous les politiques ont prévu de s'exprimer. Nous devons faire preuve d'une vigilance absolue, à Rouen y compris. Aucune ville de France n'est à l'abri. Il faut cependant attendre des précisions pour éviter un jugement à l'emporte-pièce."

Sandrine Hurel, députée de Seine-Maritime

« Ma première pensée va aux victimes, à leurs familles, à leurs proches ainsi qu’à toute la rédaction du journal. En ce jour tragique, je m’associe aux mots du Président de la République. L’unité nationale doit prévaloir pour conjurer les menaces et punir les agresseurs ».

Nicolas Rouly, président du Département de Seine-Maritime

« C’est un acte odieux qui vise la liberté de la presse, la liberté d’expression des journalistes et donc la démocratie.»

Association culturelle des Français musulmans de Rouen

"Toutes les communautés musulmanes sont contre ces attaques. Ce n'est pas humain. Je n'arrive pas à comprendre. Quand je vois ça à la télévision, je deviens vous. Chacun pratique sa religion, mais tous, nous devons vivre ensemble."

Patrick Chabert, conseiller municipal UDI de la ville de Rouen

"Nous dénonçons cet attentat et sommes solidaires des familles et des journalistes de Charlie Hebdo. C'est un acte inadmissible et contraire à notre idée de la démocratie et de la vie républicaine. La liberté d'expression est fondamentale pour le respect de la démocratie. Rien ne doit entraver la liberté de parole des journalistes."

Yvon Robert, maire de Rouen

"Ma consternation, tout comme ma tristesse, sont depuis ce midi abyssales. Les mots manquent toujours dans ces moments où la sauvagerie l'emporte sur l'humanisme. Comme les élus de Rouen et, je pense, tous les Rouennais, mon dégoût est profond et il est compréhensible de s'interroger sur la portée contemporaine de nos principes républicains de liberté, d'égalité et de fraternité. Et pourtant ! Nous devons coûte que coûte défendre les valeurs qui ont construit notre nation, notre république ; croire encore plus aujourd'hui qu'hier à l'importance de l'état de droit ; à notre constant respect de celles et de ceux qui, chaque jour, comme les journalistes et dessinateurs de Charlie Hebdo, oeuvrent à maintenir la liberté d'expression. Ce n'est pas seulement celle-ci qui aujourd'hui a été attaquée, c'est plus symboliquement la liberté de vivre, de respirer, de rire, d'être heureux que ces assassins ont mis à terre. Je ne peux que me révolter contre ces voleurs d'âmes et de vies, contre cet acte dénué de toute humanité. Avec l'ensemble des membres du conseil municipal, de toutes les Rouennaises et de tous les Rouennais, je m'associe à la douleur des familles endeuillées ce jour."

Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Région Haute-Normandie

"Je suis sous le choc devant l'horreur. Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles. Notre République doit être unie et solidaire face à la barbarie. Les drapeaux de la région sont mis en berne dès aujourd'hui."



Catherine Morin-Desailly, sénatrice de Seine-Maritime



Sur Twitter, la seinatrice de Seine-Maritime a évoqué une "horreur absolue après ce massacre. La République et la liberté de la presse ont été attaquées au coeur : cela ne restera pas impuni. C'est la République et ses valeurs qui sont atteintes. Elle restera forte et unie pour combattre tous les fanatismes meurtriers."

Frédéric Sanchez, président de la Métropole Rouen Normandie

"Je suis horrifié par l’attaque meurtrière dont a été victime la rédaction de Charlie Hebdo ce matin. Mes pensées se dirigent immédiatement vers les victimes, leurs familles et leurs proches. Face à l’horreur, soyons solidaires et unis avec les plus hautes autorités de l'Etat qui prennent les mesures qui s'imposent."

Nicolas Mayer-Rossignol, président de la région Haute-Normandie

Le Président de Région condamne avec la plus grande fermeté cet acte barbare. Il exprime sa tristesse et son soutien aux proches et familles des victimes. "La liberté de la presse est une digue qui sépare la démocratie du totalitarisme. Face à la barbarie, notre République doit être unie".

Un rassemblement en hommage aux victimes aura lieu ce mercredi soir à 18h, sur le parvis de l'hôtel de ville de Rouen.

Jack Lang, ancien ministre de la Culture et président de l'Institut du Monde Arabe