Hockey : Encore une finale pour les Dragons de Rouen !

Le match commence une nouvelle fois très mal pour les Jaunes et Noirs qui ont la fâcheuse habitude d’encaisser le premier but cette saison et là, il suffit de 38 secondes pour voir une première erreur défensive en zone neutre. Les Diables Rouges de Briançon se ruent vers le but gardé par Nicola Riopel pour inscrire le premier but par l’intermédiaire de Peter Jensen. Plus tard, les Rouennais égalisent par Daultan Leveillé d’un bon lancer qui trompe le gardien Briançonnais. 1-1 à la fin du premier tiers temps.

Après quinze minutes de pause, les Rouennais prennent de plus en plus le contrôle de la rondelle et prennent l’avantage au score sur un bon service de Julien Desrosiers pour le one-timer du défenseur Patrick Coulombe. A la fin du second tiers temps, le score est de 2-1 pour les Dragons.

Dès le début du dernier tiers, les Normands accélèrent et inscrivent le but du break d’un beau lancer pleine lucarne de Loïc Lamperier sur une contre attaque puis un quatrième par Julien Desrosiers également sur un bon lancer à la bleue.

Il reste un peu plus de six minutes à jouer, les Briançonnais ne lâchent pas le match et parviennent à revenir à deux buts d’écart cinq minutes avant la fin du match par le capitaine des Diables Rouges Marc-André Bernier. Les montagnards tentent donc de sortir le gardien afin d’apporter le surnombre mais le serial buteur Francis Charland conclue la soirée d’un cinquième but en cage vide.

En finale, les joueurs d’Ari Salo s’offrent un derby contre l’eternel ennemi picard, les Gothiques d’Amiens qui se sont imposés dans l’autre demi-finale contre Gap 4-2.

"Chercher cette finale"

« Il y a eu ce but en début de match qui aurait pu nous faire très mal, dès l’engagement, on ne s’est pas laissé abattre par cette malchance et collectivement ça a été un très bon match. Une deuxième finale en autant d’occasions c’est bon pour nous, pour les supporters, pour la confiance, donc on sera prêt comme contre Grenoble mais là, on mettra les bouchées double pour aller chercher cette finale », confie Patrick Coulombe après le match.

Du coté Briançonnais, « il y a beaucoup de déception dans le vestiaire, une finale à Marseille ca aurait pu être bien, mais bon, c’est toujours dur de venir gagner à l’Ile Lacroix, on essaiera de faire mieux samedi, c’est faisable », ajoute le capitaine Marc-André Bernier.

Les Dragons de Rouen rencontreront de nouveau Briançon samedi 10 janvier, toujours sur l’Ile Lacroix, mais cette fois pour le compte de la Ligue Magnus.