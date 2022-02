Paris (AFP). Coupe de France: Nantes-Lyon et Montpellier ou PSG contre Bordeaux en 16e

Le match Nantes-Lyon et celui qui opposera le vainqueur de Montpellier-PSG à Bordeaux représentent les affiches des 16e de finale de la Coupe de France, tirés au sort lundi et programmés les mardi 20 et mercredi 21 janvier. Montpellier-PSG, dernier match des 32e de finale, se disputait lundi soir. Deux autres confrontations entre clubs de Ligue 1 sont également au programme: Rennes-Reims et Monaco-Evian. Il reste douze formations de l'élite en lice. Guingamp, le tenant du titre, accueillera Châteauroux (L2). Les plus modestes clubs encore en course évoluent en CFA2: Andrézieux-Bouthéon (opposé à Croix/CFA), Bressuire (contre Le Poiré-sur-Vie/NAT) et Cholet (face à Brest/L2). La finale est prévue le samedi 30 mai. Programme des 16e de finale (clubs de L1 sauf mention): Quevilly (CFA) - Bastia Avranches US (NAT) - Metz Rennes - Reims Jura Sud (CFA) - Auxerre (L2) Monaco - Evian-Thonon Boulogne (NAT) - Grenoble (CFA) Nantes - Lyon Yzeure (CFA) - Valenciennes (L2) Tours (L2) - Saint-Etienne Cholet (CFA2) - Brest (L2) Red Star (NAT) - Marseille Consolat (NAT) Bressuire (CFA2) - Le Poiré-sur-Vie (NAT)

