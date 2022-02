Grenoble (AFP). Coupe de France: Marseille éliminé à Grenoble  

L'Olympique de Marseille, leader de Ligue 1, a manqué son premier rendez-vous de l'année, éliminé par Grenoble (CFA, 4e div.) 3 à 3 (5-4 aux tirs au but) dimanche en 32e de finale de la Coupe de France au Stade des Alpes de Grenoble. Brouillons sur l'ensemble des secteurs de jeu et évoluant sans envie, les joueurs de Marcelo Bielsa, qui ont mené à trois reprises dans la rencontre, n'ont jamais été en mesure de contenir la fougue de leurs adversaires, qui ont crânement joué leur chance pour s'imposer au bout du suspense. Portés par son virevoltant trio offensif, les Grenoblois ne se sont jamais affolés même au plus fort de la domination olympienne, tenant parfois la dragée haute à des Phocéens comme spectateurs d'une partie disputée dans une enceinte bouillante. Le GF38 était le premier à se montrer dangereux dans cette entame de match au rythme enlevé. D'abord par l'intermédiaire de Diri, dont le coup franc plongeant rasait le montant gauche de Samba (2). Puis à la suite d'une chevauchée plein centre de Cianci, mais le latéral isérois écrasait trop sa frappe (5). Sans s'affoler, Marseille s'armait et répliquait dans la foulée en ouvrant le score sur sa première occasion. Promu capitaine à la place de Steve Mandanda resté sur le banc, Gignac faisait mouche au terme d'un déboulé côté gauche qui prenait de vitesse la défense du GF38 (6). Grenoble reprenait ses esprits et trouvait le chemin des filets trois minutes plus tard par Nasrallah, qui coupait la trajectoire d'un centre à ras-terre de Tchenkoua (1-1, 9). Jusqu'alors irréprochable, le milieu de terrain grenoblois perdait un ballon précieux près du rond central et laissait filer Gignac, qui donnait l'avantage à son équipe (2-1, 32) avant de sortir en seconde période, remplacé par André Ayew (62). Au retour des vestiaires, Grenoble cueillait à froid les joueurs de Marcelo Bielsa en égalisant par Hachi, qui poussait le ballon dans les filets après un cafouillage dans la défense phocéenne initié par une série d'arrêts décisif de Samba (2-2, 48). Plus entreprenants, les Marseillais contenaient les assauts grenoblois et gâchaient plusieurs fois l'occasion de reprendre l'avantage, comme lors de ce contre à trois contre deux dont sortait vainqueur Cattier, le portier du GF38. Marseille prenait une option sur le match en tout début de prolongation par Ayew (3-2, 98), mais Bengriba égalisait sur la dernière action du match (3-3, 120). Et c'est finalement Grenoble qui raflait la mise lors de la séance de tirs au but, laissant à Marseille et à Thauvin, l'ancien grenoblois qui a manqué sa tentative, les regrets d'un match qui n'aurait jamais dû lui échapper.

