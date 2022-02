Londres (AFP). Ecosse: naufrage d'un cargo au large de Wick, huit disparus

Les chances de retrouver les huit hommes d'équipage du cargo qui a fait naufrage samedi au large de l'Ecosse ont été qualifiées de "très faibles" par les secours qui ont repris les recherches dimanche à l'aube. Le Cemfjord, immatriculé à Chypre, a fait naufrage à quelque 25 km au large de Wick, dans le nord-est de l'Ecosse, apparemment à cause de mauvaises conditions météo. Il a été aperçu par un ferry samedi vers 14h30 GMT. La dernière position du navire avait été enregistrée vendredi à 13h15 GMT. Des photos prises par des passagers du ferry montrent un bateau à la verticale et dont seule la proue était encore visible. Les chances de retrouver des survivants sont "très faibles", a concédé une responsable des garde-côtes, Susan Todd, à la BBC. Quatre bateaux de sauvetage et deux hélicoptères sont impliqués dans les recherches. La compagnie maritime Brise of Hamburg, propriétaire du bateau, a confirmé dans un communiqué que l'équipage de huit hommes, sept Polonais et un Philippin, était porté manquant "suite à un accident grave". "Aucun appel de détresse n'a été reçu", selon le communiqué, qui a fait état de conditions météorologiques difficiles avec de forts vents. Construit en 1984, le cargo de 83 mètres de long avait passé avec succès sa dernière inspection en décembre, a indiqué Brise of Hamburg. Le navire acheminait quelque 2.000 tonnes de ciment d'Aalborg (Danemark) à Runcorn, près de Liverpool, sur la côte du nord-ouest de l'Angleterre, où il devait arriver lundi. Un navire de transport de voitures s'est par ailleurs échoué dans la nuit de samedi à dimanche sur un banc de sable au sud de l'Angleterre, entre l'île de Wright et le continent. Les 25 membres d'équipage du Hoegh Osaka, un navire de 51.000 tonnes immatriculé à Singapour, ont pu être tous secourus par hélicoptère et par bateau. Des analyses étaient en cours pour voir comment remorquer le navire qui penchait à 45 degrés.

