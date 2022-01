Retour sur la fin de Noir Désir

Il clarifie ainsi ses propos et précise : "Je ne peux pas dire que j'ai été vraiment surpris, car lors des dernières répétitions de Noir Désir, des tensions fortes sont apparues entre nous. Je pensais que nous pouvions passer au dessus. J'osais espérer que chacun en tirerait des conclusions et ferait en sorte que ceci ne puisse plus arriver. Dans un sens, c'est ce qui est arrivé. Cela n'arrivera plus".

Concernant les propos de Serge Teyssot-Gay, le batteur s'est dit en désaccord sur "la position indécente dans laquelle se trouve Noir Désir depuis plusieurs années". Il indique : "Je ne peux pas être d'accord pour la bonne raison que ce n'est pas Noir Désir qui s'est retrouvé au centre de la tourmente de Vilnius. Dès le départ, nous nous sommes attachés à ne pas répondre aux attaques les plus basses, à ne pas faire cas des rumeurs les plus nauséabondes. Nous avons fait preuve de discrétion et de retenue. Je ne vois comment, dans ce cas là, on peut qualifier la position de Noir Désir d'"indécente".