Paris (AFP). Rugby: rayons de soleil à Montpellier et Castres

La 15e journée samedi a offert un peu de répit dans la tourmente pour Montpellier qui a décroché un succès indispensable et de prestige contre Toulon (16-12) et pour Castres qui a quitté l'embarrassant costume de lanterne rouge. C'est donc une première réussie pour le "consultant" sud-africain Jake White, champion du monde 2007 avec les Springboks, arrivé en début de semaine dans l'Hérault au chevet du MHR et qui décroche d'entrée le scalp du champion de France et d'Europe en titre. Et cela alors que plane le fantôme de Fabien Galthié, manageur du club depuis 2010, mis à pied par son président Mohed Altrad après une série noire de huit défaites en neuf matches. Sans âme encore la semaine dernière, Montpellier, grâce à un essai d'Alex Tulou, a arraché devant son public une victoire pleine de détermination, à l'image d'une mêlée conquérante qui a renversé son vis-à-vis en seconde période. Le MHR remonte ainsi au 7e rang (35 pts), à une longueur de la 6e place de Bordeaux et juste devant Toulouse (33 pts) qui se déplace dimanche (21H00) en clôture de la 15e journée à Clermont. De son côté, Castres a enchaîné pour la première fois de la saison un deuxième succès d'affilée, qui plus est contre un concurrent direct au maintien, La Rochelle (30-15). Le CO (13e), qui peut regretter d'avoir perdu dans les dernières minutes le bonus offensif en encaissant un essai, abandonne à son adversaire la dernière place et revient à hauteur de Bayonne (12e). Reste à confirmer par une bonne copie vendredi prochain au Stade Français (45 pts), toujours leader du Top 14 en attendant le résultat de Clermont (41 pts) dimanche. - Le Racing sans convaincre - Mais le club parisien, battu vendredi soir à Lyon (12-9) en ayant joué plus d'une mi-temps à 14 contre 15 après l'exclusion controversée de Morné Steyn, aura de l'appétit. Ce 15e épisode de la saison aura, en effet, été marqué par un ralentissement en tête, dans les résultats comme le contenu. Ainsi, Toulon, rossé par le Stade Français dimanche dernier (30-6), n'a pas eu tout à fait la réaction escomptée à Montpellier et sa deuxième place ne tient qu'à un fil. Le Racing-Métro a, lui, conservé son 4e rang et est même revenu à deux longueurs du RCT qu'il défiera samedi prochain à Mayol. Mais sa victoire à Colombes face à Bordeaux-Bègles (12-9) aura été une véritable purge, dans des conditions il est vrai difficiles (vent, pluie, terrain lourd). L'UBB est doublée par Grenoble (5e) qui s'est rassuré après deux défaites de rang en s'imposant avec le bonus offensif contre Oyonnax (33-19) au Stade des Alpes. Enfin, Brive a profité d'un grand match de Gaëtan Germain, auteur de tous les points du CAB à Amédée-Domenech face à Bayonne (25-9). Les Corréziens grimpent à la 9e place mais cela reste serré: ils ne comptent que trois points de mieux que Castres. Résultats de la 15e journée du Championnat de France Top 14 de rugby: vendredi Lyon OU - Stade Français (bd) 12 - 9 samedi Racing-Métro - Bordeaux-Bègles (bd) 12 - 9

