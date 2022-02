La Rochelle (AFP). Deux détenus évadés de la Centrale de Saint-Martin-de-Ré

Deux détenus se sont évadés vendredi matin de la Centrale de Saint-Martin-de-Ré et sont activement recherchés par les gendarmes, a-t-on appris auprès du Parquet de La Rochelle. Les deux détenus se sont évadés peu avant 10H00 après avoir séquestré un agent technique, a indiqué la procureure de la République de La Rochelle, Isabelle Pagenelle, à un correspondant de l'AFP. La procureure s'est refusée pour l'heure à évoquer le mode opératoire de l'évasion et le profil des évadés de cette Centrale où sont emprisonnés des détenus condamnés à de longues peines. L'île de Ré a immédiatement été bouclée par les gendarmes et notamment les accès au pont de l'île de Ré, seul accès à la terre ferme.

