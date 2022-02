Paris (AFP). Auto: le marché français renoue avec une légère croissance en 2014

Le marché automobile français a enregistré en 2014 une très légère hausse, de 0,3%, après avoir atteint en 2013 son plus bas niveau depuis 15 ans, mais il est en baisse de 6,8% en décembre et devrait stagner en 2015. Sur l'ensemble de l'année, le groupe Renault s'en tire avec une croissance de 6,8%, principalement portée par la marque à bas coûts Dacia, tandis que PSA Peugeot Citroën est en hausse de 1,6%. En décembre en revanche, PSA chute de 9,6%, et Renault est en retrait de 0,8%.

