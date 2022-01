L'aviron c'est aussi en salle à Caen !

Nouvelle sous sa forme compétition dans la région, la discipline est pratiquée de longue date à Caen et ailleurs. "On concourt sur des rameurs, explique Matthieu Chapron, entraîneur caennais et organisateur de l'épreuve. C'est un bon outil pour tester sa condition physique puisqu'on se situe en tout début de saison. Chaque année depuis 20 ans, la Fédération d'aviron fait une évaluation nationale à cette période."

La Société Nautique de Caen Calvados a décidé de l'intégrer sous la forme d'un championnat, "plus ludique et plus spectaculaire", qui concernera aussi des athlètes des clubs voisins.

Les compétiteurs et les spectateurs pourront suivre la course virtuelle de 2 000 mètres sur écran géant, les rameurs étant calibrés de la même manière et reliés à un système informatique.