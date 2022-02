A Vassy, la fille mord sa mère et... vice-versa !

Ce jour-là, il remarque une trace de morsure sur le corps de sa fille et porte plainte pour mauvais traitements.

Lundi 22 décembre, la mère de l’enfant est donc prévenue de violences sur sa fille devant le tribunal correctionnel de Caen. Devant la justice, elle reconnaît qu’au terme d’un journée exaspérante, elle a mordu l’enfant par mesure de rétorsion, après que cette dernière l’ait elle même mordu. Pour autant, l’enquête sociale diligentée n’a déterminé ni intempérance, ni carence éducative chez la mère.

150€ à verser

De surcroît, la nounou et la maîtresse d’école affirment que l’enfant est turbulente et «pas facile». Le procureur estime néanmoins que la réponse éducative est inappropriée et requiert 500 € d’amende avec sursis à l’encontre de la mère.

Selon la défense, le père n’aurait de cesse de donner une mauvaise image de la mère de sa fille.

Au final, la prévenue, qui regrette son geste, est reconnue coupable mais dispensée de peine. Elle devra toutefois 150 euros de dommages et intérêts à son enfant.