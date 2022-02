Chocolatiers : des idées à la pelle pour vos fêtes

Dans la boutique située rue Grand Pont à Rouen, on retrouve les traditionnels ballotins que l’on garnit à souhait dès 150 g. Noir, blanc ou au lait, garni de praliné, d’alcool, de ganache ou de caramel, tous les goûts sont à l’honneur chez Beyer et fait maison.

“Ce qui marche bien pour les fêtes, ce sont les fondants, les fruits confits ou encore les marrons glacés”, qu’ils sont les seuls à Rouen à glacer à l’ancienne. Quelques rues plus loin, Éléonore Chechikova tient d’une main de maître chocolatier sa boutique ChocÔlat. “Ici, tout est fait maison, on travaille le jour et la nuit”, s’amuse la gérante. Et dans sa chocolaterie qui sent bon, on retrouve essentiellement des ballotins à garnir.

Et si nos vendeurs sont débordés par les fêtes, les chocolats sont bels et bien de jolis et très gourmands cadeaux de dernière minute.