La Petite Marmite, Rue des Jacobins

Les clients de La Petite Marmite peuvent d'ailleurs apprécier d'entrée de jeu qu'ici, ils seront choyés : vestiaire proposé, table délicatement dressée, décoration très soignée ... Le midi, ce restaurant propose une formule entrée et plat ou plat et dessert à 15,50 €. Au choix pour débuter mon déjeuner : ragoût d'écrevisses aux pâtes à l'encre de seiche, terrine de canard et sa compotée d'oignon, oeuf en meurette au sancerre rouge ...

Un poisson tendre à souhait

La première option est intrigante. En tout cas suffisamment pour que je la choisisse. Je ne suis pas déçue : ces longues pâtes noires sont originales et le mélange en bouche avec l'écrevisse est tout simplement exquis.

En plat, la carte propose un filet de lieu jaune sauce rouille, un filet de colin au beurre blanc, une tête de veau façon “Petite Marmite”, un foie de veau à la Dijonnaise ou un onglet au fumet de Saint-Emilion. Je décide de poursuivre sur une note marine et commande le colin. Servi avec un mélange de petits légumes frais et cuit à la vapeur, ce poisson est tendre à souhait. Moi qui habituellement aime terminer mon repas par une note de sucrée, je préfère à la Petite Marmite m'en tenir à ce que je viens de déguster. Je suis, en effet, déjà comblée !

La Petite Marmite, 43, rue des Jacobins à Caen. Tél. 02 31 86 15 20.



