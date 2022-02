Angoulême (AFP). Angoulême: des grillages controversés sur 9 bancs publics démantelés

Des grillages controversés, installés la veille de Noël sur neuf bancs publics d'une place d'Angoulême pour décourager l'installation de SDF alcoolisés ou dealers, ont été démantelés jeudi soir "provisoirement" et "par mesure de sécurité", a-t-on appris vendredi auprès de la mairie. Les grillages, "plus précisement des gabions" destinés à recevoir des pierres ou galets, précise la mairie, ont été enlevés tard dans la soirée de jeudi après que des adolescents avaient réussi à s'introduire dans l'un deux, a précisé à l'AFP Antoine Truffaux, directeur de cabinet du maire UMP. Les grillages devraient être réinstallés à une date ultérieure, "en fonction de la date qui sera garantie pour la livraison des galets", a ajouté M. Truffaux, qui souligne que la mairie maintient son objectif de condamner ces bancs, et d'en faire un aménagement paysager. La pose, la veille de Noël, des grillages donnant l'apparence glaçante de bancs "en cage", avait surpris plus d'un Angoumoisin et suscité des flots de réactions sur les réseaux sociaux, allant de l'approbation d'une mesure perçue comme réponse aux incivilités et à la mendicité agressive, jusqu'à l'indignation face à un aménagement ressenti comme honteux. Depuis mercredi, la mairie a assumé vouloir condamner ces neufs bancs attenant à une galerie marchande, et qui à cet endroit précis étaient "utilisés quasi-exclusivement par des personnes qui se livrent à une alcoolisation récurrente, tous les jours". Elle a dit agir en réponse aux doléances de commerçants et riverains, et a rappelé qu'une vingtaine de bancs restent accessibles sur la même esplanade. Vendredi, la mairie, comme le maire Xavier Bonnefont sur sa page Facebook, ont regretté que les grillages aient été installés la veille de Noël, un symbole malheureux. Elle a mis ce timing inopportun sur le compte d'un "manque de coordination" entre l'entreprise qui "a cru bien faire" en posant les grillages avant de fermer pour les fêtes, et celle qui doit livrer les galets, pas avant plusieurs jours.

