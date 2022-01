Bavent : ateliers de cuisine pour les enfants

Animation gourmande et fantastique pour faire découvrir aux enfants la cuisine et ses saveurs dans une ambiance conviviale et décontractée.



Katapo met son grain de sel chic chac choc...olat à 10h pour les enfants de 3 à 6 ans.



Katapo met son grain de sel, les spécialités de Yakamoz à 14h30 pour les enfants de 7 à 10 ans.



Tarif : 4€/enfant. Inscription à l'Office de Tourisme Cabalor 02 31 24 23 57.



Ecoutez, Aouatif Hamdan, responsable de l'Office de Tourisme.

Ateliers cuisine à Bavent Impossible de lire le son.