Paris (AFP). Grève des médecins: Touraine discutera tiers payant à la rentrée

La ministre de la Santé Marisol Touraine a rappelé lundi qu'elle était "prête à discuter" du tiers payant avec les médecins libéraux "à la rentrée" mais "pas maintenant".Mme Touraine s'exprimait à la veille du début mardi d'une grève de la profession pendant la durée des fêtes. "Je suis prête et je l'ai dit, à discuter. Nous le ferons à la rentrée. Pas maintenant, à la rentrée", a répondu la ministre sur France Info, interrogée à propos de l'opposition des médecins à la généralisation du tiers payant d'ici à 2017. "Je suis prête à discuter sur les modalités de mise en oeuvre pour garantir bien sûr que les paiements interviendront rapidement et simplement", a-t-elle poursuivi. La ministre a rappelé qu'elle avait "rencontré à plusieurs reprises, depuis plusieurs mois" les représentants des libéraux et que "la concertation sur la loi de santé avait été longue". Les médecins généralistes sont appelés par leurs principaux syndicats à fermer leur cabinet et à faire la grève des gardes à partir de mardi et jusqu'au 31. Les spécialistes sont également appelés à se joindre au mouvement à partir de mercredi. Dans leur ligne de mire se trouvent certains points du projet de loi santé, notamment la généralisation de la dispense d'avances de frais lors des consultations. Les praticiens craignent les retards de paiements qu'entraînerait selon eux ce dispositif, qualifié d'"usine à gaz". "Pour moi le tiers payant, c'est le socle de cette loi", a dit Mme Touraine. Les urgentistes ont été appelés à une grève illimitée lundi par l'association des médecins urgentistes de France (Amuf) pour réclamer la limitation de leur temps de travail. La ministre de la Santé s'était montrée optimiste dans la matinée sur la possibilité d'un accord. Lundi en fin d'après-midi, elle s'est dite "confiante", pensant "que les urgentistes devraient annoncer la levée de leur préavis de grève" dans la soirée. "J'ai annoncé que j'étais prête à donner satisfaction sur le décompte horaire et j'ai envoyé une instruction aux directeurs d'hôpitaux pour que désormais ils s'organisent de manière à procéder au décompte horaire du temps de travail des urgentistes", a-t-elle déclaré, sans donner plus de détails. Les urgentistes réclament la limitation de leur temps de travail à 48 heures hebdomadaires et la rémunération des heures supplémentaires au-delà de 39 heures. Ils doivent décider dans la soirée de la suite à donner à leur mouvement.

