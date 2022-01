Dernier sprint pour la course aux cadeaux de Noël !

Des centres villes et centres commerciaux noirs de monde ce week-end. On s’est pressé dans les magasins, ouverts ce dimanche, le dernier avant Noël.

Un dernier rush pour satisfaire ceux qu’on aime. On se creuse la tête, on s’interroge, et finalement on déniche le bon cadeau…. enfin on espère !

Mais comme souvent on s’y prend à la dernière minute !

Course aux cadeaux Impossible de lire le son.

….et à chaque fois….. on espère n’avoir oublié personne…

Cadeaux de Noël : N'oublier personne ! Impossible de lire le son.

Dans plusieurs villes de la région, le Père-Noël a fait une apparition publique, en traineau, en calèche et même en bateau à Cherbourg, sur un vieux grément, avant de s'atteler à sa très longue distribution dans la nuit de mercredi à jeudi.