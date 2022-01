Paris (AFP). iTELE annonce mettre fin à l?émission Ca se dispute avec Eric Zemmour 

La chaîne d'information en continu iTELE a annoncé vendredi soir mettre fin à l'émission "Ca se dispute" dans laquelle intervenait le journaliste Eric Zemmour, au coeur d'une vive polémique après des propos controversés sur l'islam. "iTELE a décidé de mettre fin à l'émission CA SE DISPUTE, qui ne reprendra pas en janvier 2015", écrit la chaîne dans un communiqué sans donner plus de détails. La plupart des associations antiracistes et de nombreuses personnalités politiques et culturelles ont engagé ces derniers jours des actions en justice contre Eric Zemmour et demandé aux médias qui l'emploient de cesser ces collaborations.

