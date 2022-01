Avec le S'cool bus rouennais, le conducteur, c'est l'écolier !

Voilà un projet qui détonne. Amaury Piquiot, étudiant, décide il y a quelques mois de créer “S’cool bus”, un bus à pédales utilisé par les enfants pour qu’ils puissent rentrer chez eux après l’école. L’idée lui est venue suite à un stage qu’il a effectué aux Pays-Bas où le ramassage scolaire se déroule ainsi.



Du sport en s’amusant

Aujourd’hui, cette association regroupe 15 membres. Chacun apporte ses connaissances et ses relations pour former un réseau important qui leur donne accès à des partenariats. Guidoline, rue Molière, est l’un des plus productifs. “L’inauguration se fera dans leurs locaux le 9 janvier de 17 h à 22 h”. Amaury insiste sur la présence des enfants qui essaieront le bus. Dès janvier, l’association S’cool bus commencera le ramassage scolaire avec l’école Sainte-Marie, place des Carmes : “Une période test de 6 mois”.

Ce projet écologique permettra aux enfants de faire du sport en étant sensibilisés aux comportements qu’il faut avoir en ville. Amaury et ses collègues mettent en avant les valeurs de ce projet : “Les enfants apprendront l’entraide et la solidarité”. Avec deux bus à dispostion, l’équipe de S’cool bus fera le 21 décembre le traîneau du Père Noël aux Docks 76.