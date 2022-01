Sortir dans le Calvados : lundi 22 décembre

Noël est l'occasion de s'inspirer des plus jolies idées de décoration pour sa table de réveillon. Avec nappes, serviettes, bougies et divers accessoires scintillants. Pour toutes vos idées de décorations rendez-vous dans les magasins Declosmenil à Saint-Lô et Saint-Pair-sur-Mer.



Jusqu'à jeudi, c'est le festival de la Boussole à Caen. De 14h à 17h, la Boussole fête Noël et convie les caennais à une semaine d'échanges et de solidarité avec un concert par jour, des animations ou encore des ateliers participatifs. Une manifestation qui permet des rencontres entre des personnes de tous horizons. C'est gratuit.



Ce mercredi, au centre socioculturel de Ouistreham des animations sont proposées pour les enfants de 0 à 3 ans et leur famille. Au programme de la hotte des surprises des décorations, des contes et de la musique. Rendez-vous à partir de 9h30. C'est gratuit, pensez à vous inscrire.