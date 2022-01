Washington (AFP). Irak: plusieurs chefs du groupe Etat islamique tués dans des frappes aériennes

Plusieurs chefs du groupe Etat islamique (EI) ont été tués dans le nord de l'Irak par des frappes aériennes américaines, a annoncé jeudi un responsable américain. Ces morts sont "le résultat d'une série de frappes aériennes conduites ce mois-ci sur plusieurs jours", a précisé ce responsable sous couvert d'anonymat. Le chef de l'EI, Abou Bakr al-Baghdadi, ne fait pas partie des victimes, a encore précisé ce responsable. Ces frappes faisaient partie d'une stratégie visant à "réduire les capacités de l'EI à diriger et contrôler" ses troupes, a expliqué ce responsable. Cette opération n'est pas "négligeable", a-t-il précisé, et s'inscrit dans un effort plus large pour accentuer la pression sur les jihadistes, alors que l'armée irakienne se prépare à une importante contre-offensive dans les mois à venir. Le Wall Street Journal avait d'abord révélé que plusieurs chefs importants de l'organisation islamiste avaient été tués par l'armée américaine, selon des informations du général Martin Dempsey. "Ce sont des cibles de grande importance, des hauts responsables", a déclaré dans une interview le plus haut gradé américain. La coalition a intensifié son offensive contre les jihadistes de l'EI, notamment depuis le début de la semaine, avec plus de soixante raids aériens dans le nord de l'Irak. Les soldats kurdes, grâce à l'appui massif de la coalition internationale, ont repris une centaine de kilomètres carrés aux jihadistes de l'EI près de Sinjar, au nord-ouest du pays, près de la frontière syrienne, a déclaré jeudi le général américain James Terry.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire