Jean-François Papineau, nouveau directeur de la sécurité publique du Calvados

Jean-François Papineau est en fonction depuis le 24 novembre, mais c'est ce matin qu'a eu lieu son investiture officielle sous la présidence du préfet de région Jean Charbonniaud. Le nouveau directeur départemental de la sécurité publique du Calvados a tenu à saluer le travail de son prédecesseur, Philippe Trenec, parti exercer en Seine-Maritime. "Je souhaite prolonger ce qui existe déjà. Mon ambition première, c'est d'animer et de mobiliser mes équipes vers cette grande mission de sécurité que nous assurons, et qui nécessite un engagement et un dévouement quotidien."

"Je veux donner du sens à leur action au travers de la reconnaissance forte qui leur est dûe. On oublie souvent à quel point ils sont mobilisés : la paix publique et notre liberté reposent sur leur engagement", a ainsi rendu hommage Jean-François Papineau. "Ils sont notre fierté."